West Nile: due anziani gravi nel Mantovano, uno è in coma

Un 75enne di Mantova è ricoverato all'ospedale Carlo Poma di Mantova, in rianimazione, dopo aver contratto il virus della West Nile. L'uomo è in coma da tre settimane e la prognosi è riservata.

Agenzia_Ansa : Cresce il numero di casi e i decessi da West Nile virus in Italia: dall'inizio di giugno fino allo scorso 9 agosto… - enpaonlus : “Pericolo orsi in Trentino? Lyme, Tbe, Dengue, West Nile e avvelenamenti d'animali: ecco i rischi 'veri' per i qual… - Agenzia_Ansa : Raddoppiati in una settimana in Italia i casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo: 94 casi confermati (di qu… - AnsaLombardia : West Nile: due anziani gravi nel Mantovano, uno è in coma. L'altro è in condizioni serie, ma non in pericolo di vit… - infoitsalute : West Nile nel Mantovano, gravi due anziani per il virus trasmesso dalle zanzare -