Sorpresi in casa a preparare in droga. Arrestata coppia di tarantini

Continua senza sosta la campagna di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti intrapresa dai Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto. I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto e della Stazione Taranto Principale hanno arrestato una coppia di tarantini (un 37enne ed una 40enne, entrambi con precedenti penali) nel quartiere Salinella. I Carabinieri, dopo una minuziosa attività di osservazione che ha permesso di registrare l'anomalo movimento di assuntori di stupefacenti nei pressi della palazzina ove è situato l'appartamento dei due, decidevano di fare irruzione all'interno, sorprendendoli mentre erano ancora intenti a preparare le dosi di droga da vendere. All'esito della contestuale perquisizione, venivano recuperati 35 involucri contenenti cocaina, altri materiali per il confezionamento.

