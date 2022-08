SKY, Napoli-Raspadori, ballano 2 milioni, per ora non è fatta (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Napoli prova ad affondare il colpo per Raspadori, tra gli azzurri e il Sassuolo ballano ancora 2 milioni di euro. Giacomo Raspadori, spinge per il trasferimento al Napoli, il club azzurro non ha ancora trovato l’accordo con il Sassuolo. La redazione di Sky sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni di mercato della SSC Napoli: “Giacomo Raspadori è il principale obiettivo per l’attacco, ma non basta l’ultima proposta da 28 milioni più bonus. Il Sassuolo chiede 35 più bonus, con gli azzurri che sono determinati a chiudere la trattativa e a rilanciare con una nuova proposta economica. Aprendo al massimo a una formula composta da 30 milioni più cinque di bonus di cui due però facilmente ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilprova ad affondare il colpo per, tra gli azzurri e il Sassuoloancora 2di euro. Giacomo, spinge per il trasferimento al, il club azzurro non ha ancora trovato l’accordo con il Sassuolo. La redazione di Sky sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni di mercato della SSC: “Giacomoè il principale obiettivo per l’attacco, ma non basta l’ultima proposta da 28più bonus. Il Sassuolo chiede 35 più bonus, con gli azzurri che sono determinati a chiudere la trattativa e a rilanciare con una nuova proposta economica. Aprendo al massimo a una formula composta da 30più cinque di bonus di cui due però facilmente ...

