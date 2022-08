Skiathos | l' atterraggio più basso di sempre sulla testa dei turisti I video

(Di venerdì 12 agosto 2022) Non è una novità, ma l'di questo aereo della Wizz Air nello scalo greco dipotrebbe essere davvero da record. Il grosso Airbus A320 della compagnia low cost ungherese sfiora letteralmente le teste die curiosi che si sono affollati lungo la strada che taglia in due la traiettoria di. E' una delle attrazioni più ricercate dell'isola greca, ma questa volta l'aereo è decisamente piùdel solito tanto da far dire agli esperti che non era mai capitato (tratto da Facebook)

siciliafeed : ?? AEREO SFIORA BAGNANTI: IL VIDEO ?? ?? Un atterraggio da brividi, proprio sopra i bagnanti: l'arrivo dell'Airbus A3… - giuffrida_a : Atterraggio da brivido all'Aeroporto di Skiathos: l'aereo sfiora le teste dei turisti - corsainsalita : Ricordo che volevo fare una foto in una situazione quasi simile all'areoporto di Elmas. La polizia mi raggiunse a s… - rouges56 : Atterraggio da brivido all'aeroporto greco di Skiathos: l'aereo sfiora la testa dei turisti - tuttosom : @NOprisonersEVER @mosbocco Consiglio il video dell’atterraggio wizz air a Skiathos su -

...dell'aeroporto a, in Grecia. I bagnanti hanno vissuto momenti di terrore, quando hanno capito che l'aereo stava volando a pochi metri di quota sopra la spiaggia. Il video dell'- ...ARTICOLI CORRELATI 16.07.2019 17:30A PELO DI TURISTA - DIVENTATA UNA VERA E PROPRIA ATTRAZIONE L'AEROPORTO DELL'ISOLA GRECA DIAEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DIAEREO ATTERRA ALL AEROPORTO ...Momenti di paura nell'isola di Skiathos (Grecia) dove un aereo passeggeri WizzAir è passato a pochi metri di quota sopra una spiaggia, sfiorando quasi la testa dei turisti per ...Soprattutto se ci si trova nelle vicinanze della pista d’atterraggio. Lo scalo si trova a pochi metri dal mare ed è diventato un'attrazione per gli amanti del brivido. Il piccolo ma trafficato aeropor ...