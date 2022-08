Sgarbi si paragona a Marco Biagi per protestare contro la multa presa in Svizzera | VIDEO (Di venerdì 12 agosto 2022) Dalla mafia e Marco Biagi, tirando in ballo anche Matteo Salvini. Dopo la multa ricevuta in Svizzera – per aver superato, a bordo della sua auto blu con lampeggiante acceso, una colonna di automobili in coda nei pressi della dogana nel suo viaggio di ritorno dal Film Festival di Locarno -, Vittorio Sgarbi ne ha per tutti e si spertica in paragoni azzardati e citazioni per rispondere alla “lezione” fatta dal Ministro della Giustizia e della Polizia del Canton Ticino Norman Gobbi. Sgarbi si paragona a Marco Biagi dopo la multa ricevuta in Svizzera Un VIDEO di oltre cinque minuti, girato con sullo sfondo un paesaggio campestre, in cui il parlamentare, critico d’arte e sindaco di Sutri ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Dalla mafia e, tirando in ballo anche Matteo Salvini. Dopo laricevuta in– per aver superato, a bordo della sua auto blu con lampeggiante acceso, una colonna di automobili in coda nei pressi della dogana nel suo viaggio di ritorno dal Film Festival di Locarno -, Vittorione ha per tutti e si spertica in paragoni azzardati e citazioni per rispondere alla “lezione” fatta dal Ministro della Giustizia e della Polizia del Canton Ticino Norman Gobbi.sidopo laricevuta inUndi oltre cinque minuti, girato con sullo sfondo un paesaggio campestre, in cui il parlamentare, critico d’arte e sindaco di Sutri ...

