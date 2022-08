Sassuolo il posto giusto per Pinamonti, le statistiche che lo provano (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Sassuolo è il posto giusto per svillupare le qualità di giovani attaccanti come Pinamonti, che è già pronto per la nuova avventura Il Sassuolo è considerato una vetrina di lusso, anche per la qualità che mette in mostra con i suoi giovani. Per questo motivo risulta organica alla squadra la decisione di comprare Pinamonti, che già ha mostrato statistiche importanti. Dettagli su #Pinamonti ?E' il giocatore che è stato coinvolto in più reti in Serie A tra gli italiani nati dal 1/1/1999 in avanti ?E' uno dei due giocatori più giovani ad essere andato in gol in ciascuna delle ultime quattro stagioni (meglio solo #Traorè ?)@opta paolo pic.twitter.com/0Biu3n1IPx— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 12, 2022 Come ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilè ilper svillupare le qualità di giovani attaccanti come, che è già pronto per la nuova avventura Ilè considerato una vetrina di lusso, anche per la qualità che mette in mostra con i suoi giovani. Per questo motivo risulta organica alla squadra la decisione di comprare, che già ha mostratoimportanti. Dettagli su #?E' il giocatore che è stato coinvolto in più reti in Serie A tra gli italiani nati dal 1/1/1999 in avanti ?E' uno dei due giocatori più giovani ad essere andato in gol in ciascuna delle ultime quattro stagioni (meglio solo #Traorè ?)@opta paolo pic.twitter.com/0Biu3n1IPx— U.S.(@US) August 12, 2022 Come ...

CalcioNews24 : Sassuolo il posto giusto per Pinamonti, le statistiche che lo provano - coke87_ : @Mitch_mvp Sicuramente Allegri fa partire Gatti, 0 presenze in A, alla prima di campionato contro il Sassuolo, al posto del capitano ?? - ElisaZanichell1 : RT @AlfredoPedulla: #Kostic a #Torino, mentre il #Sassuolo propone il rinnovo a #Berardi fino al 2027. Ora tutti i tasselli stanno andando… - edoardolivero : @mateyssosa vabbè però è comunque il sassuolo ed è comunque un bel posto, scorsa stagione con l’empoli ho speso qua… - Frias56946262 : #Malinovskyi potrebbe andare al Nottingham per meno di 20 mln Ma non sarebbe il caso di mandare a fanculo il… -