**Nuoto: Europei artistico, azzurre argento nell'highlight** (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'argento nel nuoto artistico, specialità highlight, ai campionati Europei di Roma. Le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Veronica Gallo, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala chiudono con 91.7000 alle spalle dell'Ucraina vincitrice con il punteggio di 94.0667. Bronzo alla Francia.

