Lo scrittore Salman Rushdie aggredito a New York prima di un discorso. Al momento non si conoscono le condizioni di salute (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore indiano Salman Rushdie è stato aggredito oggi a New York mentre stava tenendo una conferenza. Lo riporta un giornalista dell’Associated Press presente sul posto secondo il quale un uomo è salito sul palco sul quale si trovava lo scrittore e lo ha preso a pugni o a coltellate. Rushdie è autore di scritti che hanno portato a minacce di morte dall’Iran negli anni ’80. Le condizioni di Rushdie non sono state per ora rese note, l’assalitore è stato catturato. Il libro di Rushdie “Versetti satanici” è stato bandito in Iran dal 1988, poiché molti musulmani lo considerano blasfemo. Un anno dopo, il defunto leader iraniano, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ha emesso una fatwa, o editto, chiedendo la morte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Loindianoè statooggi a Newmentre stava tenendo una conferenza. Lo riporta un giornalista dell’Associated Press presente sul posto secondo il quale un uomo è salito sul palco sul quale si trovava loe lo ha preso a pugni o a coltellate.è autore di scritti che hanno portato a minacce di morte dall’Iran negli anni ’80. Ledinon sono state per ora rese note, l’assalitore è stato catturato. Il libro di“Versetti satanici” è stato bandito in Iran dal 1988, poiché molti musulmani lo considerano blasfemo. Un anno dopo, il defunto leader iraniano, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ha emesso una fatwa, o editto, chiedendo la morte di ...

