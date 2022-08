LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: quartetto femminile d’argento! Delude Fidanza nello scratch (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Il grande favorito sarà Benjamin Thomas: il francese ha speso diverse energie nell’inseguimento a squadre, ma è in forma smagliante. 18.18 Manca solo una gara: la 40 chilometri a punti che vedono al via l’azzurro Matteo Donegà. 18.16 Si è davvero spenta la luce per Martina Fidanza: la campionessa del mondo aveva controllato bene fino a due giri dal termine, poi non ha avuto le energie per fare lo sprint. 18.15 Vince la norvegese Stenberg! Sorpresa anche Roberts, bronzo per Wielowska! 18.14 Troppo indietro Martina Fidanza che non riesce a fare lo sprint. 18.13 Teutenberg e Roberts partono, ma il gruppo rientra da dietro. 18.12 Che attacco di Labastugue! La francese fa il vuoto a nove giri dalla fine! 18.11 Mancano 15 giri alla fine: non sono più in fila indiana le atlete, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.22 Il grande favorito sarà Benjamin Thomas: il francese ha speso diverse energie nell’inseguimento a squadre, ma è in forma smagliante. 18.18 Manca solo una gara: la 40 chilometri a punti che vedono al via l’azzurro Matteo Donegà. 18.16 Si è davvero spenta la luce per Martina: la campionessa del mondo aveva controllato bene fino a due giri dal termine, poi non ha avuto le energie per fare lo sprint. 18.15 Vince la norvegese Stenberg! Sorpresa anche Roberts, bronzo per Wielowska! 18.14 Troppo indietro Martinache non riesce a fare lo sprint. 18.13 Teutenberg e Roberts partono, ma il gruppo rientra da dietro. 18.12 Che attacco di Labastugue! La francese fa il vuoto a nove giri dalla fine! 18.11 Mancano 15 giri alla fine: non sono più in fila indiana le atlete, ...

