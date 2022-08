LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: quartetto femminile d’argento! Comincia lo scratch con Fidanza (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 Un’atleta per nazione: l’Italia è rappresentata da Martina Fidanza. 18.01 Comincia lo scratch! 10 chilometri, 50 giri, come una gara in linea. 17.59 Entrano in pista le ragazze dello scratch: sta per Cominciare la penultima gara di giornata. 17.56 Risuona l’inno tedesco per la vittoria del terzetto nel team sprint. 17.53 In corso la premiazione del team sprint femminile vinto dalla Germania. 17.50 E adesso Comincia la 10 km di scratch femminile: Martina Fidanza vuole essere grande protagonista. 17.45 Imbattibili gli olandesi! 34.639 alla media di oltre 62 km/h! Francia battuta per nove decimi. 17.42 La finale tra Olanda e ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 Un’atleta per nazione: l’Italia è rappresentata da Martina. 18.01lo! 10 chilometri, 50 giri, come una gara in linea. 17.59 Entrano inle ragazze dello: sta perre la penultima gara di giornata. 17.56 Risuona l’inno tedesco per la vittoria del terzetto nel team sprint. 17.53 In corso la premiazione del team sprintvinto dalla Germania. 17.50 E adessola 10 km di: Martinavuole essere grande protagonista. 17.45 Imbattibili gli olandesi! 34.639 alla media di oltre 62 km/h! Francia battuta per nove decimi. 17.42 La finale tra Olanda e ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: quartetto femminile d’argento! Fra poco Fidanza nello scratch -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: argento per l’Italia femminile dell’inseguimento! - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Team Pursuit a due volti per l’Italia finali dalle 16:30 -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: super Olanda nel Team Sprint maschile adesso il Team Pursuit -… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA -