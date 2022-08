LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: i quartetti vanno a caccia di medaglie pesanti, occhio a Fidanza nello scratch (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le speranze di medaglia dell’Italia Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2022 di Monaco di Baviera (Germania). Dopo una prima giornata di qualificazioni, verranno assegnati i primi titoli continentali e l’Italia presenta delle carte da medaglia. In mattinata i ragazzi del Team Sprint affronteranno l’Olanda: l’obiettivo qualificazione è già centrato per Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Daniele Napolitano e i giovani azzurri potranno affrontare questa sfida impossibile con la giusta spensieratezza. Le gare principali saranno i quartetti dell’inseguimento a squadre al maschile e al femminile. I campioni olimpici ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe speranze di medaglia dell’Italia Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata deglidisudi Monaco di Baviera (Germania). Dopo una prima giornata di qualificazioni, verranno assegnati i primi titoli continentali e l’Italia presenta delle carte da medaglia. In mattinata i ragazzi del Team Sprint affronteranno l’Olanda: l’obiettivo qualificazione è già centrato per Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Daniele Napolitano e i giovani azzurri potranno affrontare questa sfida impossibile con la giusta spensieratezza. Le gare principali saranno idell’inseguimento a squadre al maschile e al femminile. I campioni olimpici ...

