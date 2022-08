Juve, c’è il rilancio su Depay: l’olandese si avvicina (Di venerdì 12 agosto 2022) La Juve è sempre più vicina a Memphis Depay: rilancio decisivo sull’ingaggio dell’olandese che è sempre più vicino ai bianconeri La Juve è sempre più vicina all’acquisto di Memphis Depay. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno trovato l’intesa sull’ingaggio. Nella giornata di ieri sembrava che la trattativa potesse naufragare a causa della distanza sull’ingaggio richiesta dall’entourage dell’olandese. Oggi invece la Juve ha rilanciato, e ora aspetta solo di formalizzare l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Laè sempre più vicina a Memphisdecisivo sull’ingaggio delche è sempre più vicino ai bianconeri Laè sempre più vicina all’acquisto di Memphis. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno trovato l’intesa sull’ingaggio. Nella giornata di ieri sembrava che la trattativa potesse naufragare a causa della distanza sull’ingaggio richiesta dall’entourage del. Oggi invece laha rilanciato, e ora aspetta solo di formalizzare l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : Piccoli aggiornamenti #Juve - Il #Barcellona e l'entourage di #Depay sempre più vicini a trovare l'accordo per lib… - juventusfc : Il 31 agosto c'è la Juve allo Stadium ?? Ci vediamo a casa ?? #JuveSpezia Vendita libera aperta ?? - _Morik92_ : In giornata previsti nuovi contatti #Juve-#Eintracht per #Kostic, l'intenzione è di trovare l'accordo il più in fre… - andreamusso97 : RT @_Morik92_: Piccoli aggiornamenti #Juve - Il #Barcellona e l'entourage di #Depay sempre più vicini a trovare l'accordo per liberare a z… - franckye_ : Ragazzi non c’è né più per nessuno è giunta voce che la juve ha preso milinkovic savic poveri noi che cazzo partecipiamo a fare -

