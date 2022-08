Inter, Inzaghi si arrende: si ferma il nerazzurro, non ce la fa (Di venerdì 12 agosto 2022) L’Inter si prepara alla prima partita di campionato sul campo del Lecce. Il tecnico Inzaghi dovrà fare a meno di un calciatore infortunato. Ultima tappa, in vista del debutto in campionato. L’Inter, nella mattinata odierna, ha continuato a lavorare al fine di preparare al meglio la prima partita del torneo fissata per sabato alle ore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 agosto 2022) L’si prepara alla prima partita di campionato sul campo del Lecce. Il tecnicodovrà fare a meno di un calciatore infortunato. Ultima tappa, in vista del debutto in campionato. L’, nella mattinata odierna, ha continuato a lavorare al fine di preparare al meglio la prima partita del torneo fissata per sabato alle ore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco,… - Gazzetta_it : Inter, 10 gol subiti in 5 amichevoli: Inzaghi ha una settimana per chiudere il buco in difesa #InterVillarreal - morristhetop : RT @spondainter: Alle 15 la conferenza stampa di Inzaghi verso Lecce-Inter - spondainter : Alle 15 la conferenza stampa di Inzaghi verso Lecce-Inter -