I 32 anni di Balotelli il più grande rimpianto del calcio italiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Festeggia oggi il suo 32esimo compleanno colui che potrebbe essere definito “sine ullo dubio” il più grande rimpianto del calcio italiano (e non solo…) dell’ultimo ventennio: Mario Balotelli. Attaccante dalle grandissime potenzialità, sia fisiche che balistiche, non ha mai raggiunto un livello agonistico tale da essere inserito nel novero dei cosiddetti “fuoriclasse” (o “top-player” come va di moda adesso), pur avendone tutte le doti, a causa del suo temperamento e comportamento che definire sopra le righe e poco professionale appare alquanto riduttivo. Nato il 12 agosto 1990 a Palermo da genitori immigrati ghanesi, con nome di Mario Barwuah (suo vero cognome di nascita), a pochi mesi la sua famiglia natale si trasferisce in Lombardia, in provincia di Brescia, dove, anche a causa di alcuni congeniti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) Festeggia oggi il suo 32esimo compleanno colui che potrebbe essere definito “sine ullo dubio” il piùdel(e non solo…) dell’ultimo ventennio: Mario. Attaccante dalle grandissime potenzialità, sia fisiche che balistiche, non ha mai raggiunto un livello agonistico tale da essere inserito nel novero dei cosiddetti “fuoriclasse” (o “top-player” come va di moda adesso), pur avendone tutte le doti, a causa del suo temperamento e comportamento che definire sopra le righe e poco professionale appare alquanto riduttivo. Nato il 12 agosto 1990 a Palermo da genitori immigrati ghanesi, con nome di Mario Barwuah (suo vero cognome di nascita), a pochi mesi la sua famiglia natale si trasferisce in Lombardia, in provincia di Brescia, dove, anche a causa di alcuni congeniti ...

