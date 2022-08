Heidi Klum e il suo segreto di bellezza: “Bevo il sangue giovane di mio marito” (Di venerdì 12 agosto 2022) La provocazione di Heidi Klum Una delle modelle più apprezzate e anche invidiate al mondo, stiamo parlando di Heidi Klum. Lei è stata infatti una degli Angeli più famosi di Victoria’s Secret, lavorando per il noto marchio per ben 13 anni. Ha anche sfilato col pancione mentre era in attesa della quarta figlia. Oggi Heidi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 agosto 2022) La provocazione diUna delle modelle più apprezzate e anche invidiate al mondo, stiamo parlando di. Lei è stata infatti una degli Angeli più famosi di Victoria’s Secret, lavorando per il noto marchio per ben 13 anni. Ha anche sfilato col pancione mentre era in attesa della quarta figlia. OggiL'articolo proviene da Novella 2000.

Felyorfelix : Ormai lo dicono in tranquillità... tanto il popolino annuisce sorride e beeeelaaas Che altro fa? - HristinaNicola1 : RT @AlbertZara: Heidi Klum choc: «Il mio segreto per sembrare sempre giovane? Bevo il sangue di mio marito» #Esposizione - AlbertZara : Heidi Klum choc: «Il mio segreto per sembrare sempre giovane? Bevo il sangue di mio marito» #Esposizione - HristinaNicola1 : RT @redazionerumors: La modella tedesca Heidi Klum sta vivendo il suo matrimonio da sogno col musicista dei Tokyo Hotel. La sua ultima rive… - HristinaNicola1 : RT @RSD_studiodelta: Heidi Klum la sua giovinezza è il sangue del marito -