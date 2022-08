Elezioni, noi delusi dalla sinistra chi voteremo il 25 settembre? (Di venerdì 12 agosto 2022) di Michele Sanfilippo Più parlo con i miei amici e conoscenti e più emerge la domanda: ma chi voteremo il 25 settembre? Premetto che le persone che frequento sono quasi tutte di sinistra e quasi tutte deluse irreparabilmente del Pd. Molti di noi avevano intravisto nel Movimento 5 Stelle non tanto la forza politica di riferimento per farsi carico di provare a realizzare le nostre aspettative, ma una forza genuinamente nata dal basso, che metteva in cima alla propria agenda temi che il Pd aveva ormai messo nell’ultimo del cassetti di un ripostiglio polveroso. Tra gli argomenti principali penso alla tutela dell’ambiente, la lotta alla corruzione (che passa per quell’intreccio tra politica e affari che ormai è il cancro della politica), la riforma della giustizia e le tutele sociali per i più deboli. Il Pd, come sempre, non ha voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) di Michele Sanfilippo Più parlo con i miei amici e conoscenti e più emerge la domanda: ma chiil 25? Premetto che le persone che frequento sono quasi tutte die quasi tutte deluse irreparabilmente del Pd. Molti di noi avevano intravisto nel Movimento 5 Stelle non tanto la forza politica di riferimento per farsi carico di provare a realizzare le nostre aspettative, ma una forza genuinamente nata dal basso, che metteva in cima alla propria agenda temi che il Pd aveva ormai messo nell’ultimo del cassetti di un ripostiglio polveroso. Tra gli argomenti principali penso alla tutela dell’ambiente, la lotta alla corruzione (che passa per quell’intreccio tra politica e affari che ormai è il cancro della politica), la riforma della giustizia e le tutele sociali per i più deboli. Il Pd, come sempre, non ha voluto ...

