(Di venerdì 12 agosto 2022) "Quanto ancora dovremo aspettare per il? Senza memoria non c'è progresso e ledel crollo diMorandi non devono essere per alcuna ragione dimenticate". Alla vigilia del quarto ...

Alla vigilia del quarto anniversario del crollo del viadotto sul Polcevera, che il 14 agosto 2018 ha provocato la morte di 43 persone, Egle Possetti, presidente delRicordoponte ...... in particolare nel contesto della riforma del sistema di giustizia civile e penale, per renderlo più sensibile ai bisogni delledelle comunità minoritarie. Costituire undi ... Comitato vittime Ponte: vogliamo il memoriale "Quanto ancora dovremo aspettare per il memoriale Senza memoria non c'è progresso e le vittime del crollo di ponte Morandi non devono essere per alcuna ragione dimenticate". (ANSA) ...Per i Benetton incassi d’oro dalla cessione di Autostrade. Per i manager sotto processo nuove carriere. E lo Stato ha reagito con annunci e con un’authority ...