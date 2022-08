Bergamo, il 23,5% degli studenti chiede l’esonero dall’ora di religione cattolica: le ragioni di chi frequenta e chi no (Di venerdì 12 agosto 2022) Secondo le rilevazioni dell’Uaar (Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti) il 23,57% dei ragazzi bergamaschi decide di non affrontare l’ora di insegnamento della religione cattolica (Irc in sigla) a scuola. Emma, 18anni, prova a spiegare brevemente il perché: “Ci sono molti professori di religione con visioni tradizionaliste e superate… Noi ragazzi abbiamo bisogno di stimoli, di comprensioni diverse del mondo, di dibattito… L’ora di religione dovrebbe servire anche a questo”. Il 3 luglio abbiamo pubblicato un articolo riguardo ai dati UAAR sull’ora di Insegnamento della religione cattolica. Ebbene, la Bergamasca si posiziona nella top 20 per numero di ragazzi che non frequentano questa disciplina. La redazione di BGY si è chiesta: che cosa spingerà ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Secondo le rilevazioni dell’Uaar (UnioneAtei e Agnostici Razionalisti) il 23,57% dei ragazzi bergamaschi decide di non affrontare l’ora di insegnamento della(Irc in sigla) a scuola. Emma, 18anni, prova a spiegare brevemente il perché: “Ci sono molti professori dicon visioni tradizionaliste e superate… Noi ragazzi abbiamo bisogno di stimoli, di comprensioni diverse del mondo, di dibattito… L’ora didovrebbe servire anche a questo”. Il 3 luglio abbiamo pubblicato un articolo riguardo ai dati UAAR sull’ora di Insegnamento della. Ebbene, la Bergamasca si posiziona nella top 20 per numero di ragazzi che nonno questa disciplina. La redazione di BGY si è chiesta: che cosa spingerà ...

