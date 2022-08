Ascolti TV | Giovedì 11 agosto 2022. La replica di Don Matteo 15.9%, la 1^ TV di Tu Mi Nascondi Qualcosa 11.1%. Il meglio del Tim Summer Hits 8.1% (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria Chiara Giannetta Nella serata di ieri, Giovedì 11 agosto 2022, su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato 1.927.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Tu Mi Nascondi Qualcosa ha raccolto davanti al video 1.474.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Tim Summer Hits – Best Of ha interessato 978.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.002.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 864.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 733.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 571.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su TV8 Maldamore ha segnato il 2.5% con 314.000 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria Chiara Giannetta Nella serata di ieri,11, su Rai1 Don12 ha conquistato 1.927.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Tu Miha raccolto davanti al video 1.474.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Tim– Best Of ha interessato 978.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.002.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 864.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 733.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 571.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su TV8 Maldamore ha segnato il 2.5% con 314.000 ...

