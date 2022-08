Arriva l'aereo, si scatena il panico in spiaggia in Grecia: il terrore in queste immagini | Video (Di venerdì 12 agosto 2022) Un aereo della compagnia low cost ungherese, WizzAir, ha letteralmente sfiorato le teste dei turisti in spiaggia prima di atterrare nella vicina pista dell'aeroporto a Skiathos, in Grecia. I bagnanti hanno vissuto momenti di terrore, quando hanno capito che l'aereo stava volando a pochi metri di quota sopra la spiaggia. Il Video dell'atterraggio-horror è stato realizzato da un appassionato di jet e, dopo essere stato postato su Youtube, è diventato virale in pochissimo tempo. In realtà l'isola greca di Skiathos è conosciuta proprio per il suo piccolo aeroporto a pochi metri dal mare, che costringe i piloti ad atterraggi decisamente insoliti con tanto di volo a bassissima quota sopra le teste dei bagnanti. Proprio per questo - come riporta Leggo - l'isola ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Undella compagnia low cost ungherese, WizzAir, ha letteralmente sfiorato le teste dei turisti inprima di atterrare nella vicina pista dell'aeroporto a Skiathos, in. I bagnanti hanno vissuto momenti di, quando hanno capito che l'stava volando a pochi metri di quota sopra la. Ildell'atterraggio-horror è stato realizzato da un appassionato di jet e, dopo essere stato postato su Youtube, è diventato virale in pochissimo tempo. In realtà l'isola greca di Skiathos è conosciuta proprio per il suo piccolo aeroporto a pochi metri dal mare, che costringe i piloti ad atterraggi decisamente insoliti con tanto di volo a bassissima quota sopra le teste dei bagnanti. Proprio per questo - come riporta Leggo - l'isola ...

V94Valerio : RT @peace_believer1: Oggi un mio collega che ha la fidanzata in Ucraina mi fa: “Settimana prossima finalmente arriva. Le sto prendendo il b… - Dashamayer14 : RT @peace_believer1: Oggi un mio collega che ha la fidanzata in Ucraina mi fa: “Settimana prossima finalmente arriva. Le sto prendendo il b… - giustinope : Proprio mo che Petagna ha preso l’aereo per Milano ci facciamo rubare Simeone… ma quando arriva il primo settembre… quandooooo! - PapaItaliano4 : RT @peace_believer1: Oggi un mio collega che ha la fidanzata in Ucraina mi fa: “Settimana prossima finalmente arriva. Le sto prendendo il b… - peace_believer1 : Oggi un mio collega che ha la fidanzata in Ucraina mi fa: “Settimana prossima finalmente arriva. Le sto prendendo i… -