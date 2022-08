?? – Trasferimenti | Dylan Bronn lascia il Metz per la Salernitana

(Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-12 17:17:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Il club diha annunciato venerdì la partenza del suo difensore e capitanoper la, in Serie A. Appena mantenuto in prima divisione la scorsa stagione, il club italiano ha offerto i servizi del difensore tunisino fino al 2025. Sarà lui il nuovo compagno di squadra di un certo Franck Ribéry. Il 27enne difensore centrale è stato regolarmente insediato con i Messins. Arrivato a gennaio 2020 da La Gantoise, si è subito imposto in difesa agli ordini di Vincent Hognon. L’anno successivo non perde mai una partita ed è uno dei grandi artefici del decimo posto diin Ligue 1. La scorsa stagione ha giocato una trentina di partite ma non ha potuto impedire la retrocessione ...

... e invece in appena otto giorni in aprile si è presa Roubaix e Amstel con Michal Kwiatkoski e... La sensazione è che dopo una settimana di grandi(martedì la corsa è partita da ...... e invece in appena otto giorni in aprile si è presa Roubaix e Amstel con Michal Kwiatkoski e... La sensazione è che dopo una settimana di grandi(martedì la corsa è partita da ...Metz per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’95 Dylan Bronn. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2025. Nuovo innesto per il reparto difensivo della Salernitana di ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...