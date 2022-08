Ultime Notizie – Elezioni 2022, da stipendi prof a nidi gratis: proposta Pd su scuola (Di giovedì 11 agosto 2022) “La scuola è emancipazione e riscatto per il singolo e crescita e sviluppo per l’intera società”. Il Pd parte proprio dall’istruzione pubblica e a essa riserva uno dei capitoli più corposi del programma elettorale che sarà approvato sabato in Direzione. La leva di crescita della nuova Italia immaginata da Enrico Letta: “L’ambiente, i diritti, il lavoro sono le nostre priorità, ma la scuola sta sopra, o meglio, sta dentro tutto” ha spiegato ieri nella riunione organizzativa per limare il testo del programma. “Rimettere al centro la scuola -si legge nel programma- significa ridare agli insegnanti la dignità e il ruolo che meritano, riportando -nei prossimi cinque anni- gli stipendi in linea con la media europea. Una misura che a regime costerà tra i 6 e gli 8 miliardi di euro, da finanziare con le poste individuate ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) “Laè emancipazione e riscatto per il singolo e crescita e sviluppo per l’intera società”. Il Pd parte proprio dall’istruzione pubblica e a essa riserva uno dei capitoli più corposi del programma elettorale che sarà approvato sabato in Direzione. La leva di crescita della nuova Italia immaginata da Enrico Letta: “L’ambiente, i diritti, il lavoro sono le nostre priorità, ma lasta sopra, o meglio, sta dentro tutto” ha spiegato ieri nella riunione organizzativa per limare il testo del programma. “Rimettere al centro la-si legge nel programma- significa ridare agli insegnanti la dignità e il ruolo che meritano, riportando -nei prossimi cinque anni- gliin linea con la media europea. Una misura che a regime costerà tra i 6 e gli 8 miliardi di euro, da finanziare con le poste individuate ...

