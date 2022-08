Ultime Notizie – Elezioni 2022 | da Berlusconi-Salvini-Meloni via libera al programma

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 agosto 2022) E’ stato ‘approvato’ dai leader del centrodestra, Silvio, Matteoe Giorgiae dagli alleati centristi ilelettorale in 15 punti, che verrà consegnato domani al Viminale insieme ai simboli del centrodestra. LE CANDIDATURE – Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sarà candidato dalla Lega allepolitiche del 25 settembre. E’ uno dei pochi nomi che la Lega fa trapelare, in attesa della consegna delle liste, attesa per la fine della prossima settimana. Nel centrodestra le candidature vengono continuamente aggiornate, ma alcuni nomi, come quello della giornalista Maria Giovanna Maglie sembrano ormai certi. Per lei un posto nel Lazio, nell’uninominale. Sempre nel Lazio sembra certo il passaggio del forzista Antonio Angelucci ...