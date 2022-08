(Di giovedì 11 agosto 2022) Diversi volontari dell?esercito ucraino stanno costruendoper le forze armate del proprioutilizzando batterie delle sigarette elettroniche. Il fenomeno non è un caso...

ilmattino.it

Le parti superiori e inferiori delle e -(electronic, ndr.) vengono smontate e poi viene controllato se le celle di alimentazione sono utilizzabili e sicure, dopo l'intero ...Le parti superiori e inferiori delle e -(electronic, ndr.) vengono smontate e poi viene controllato se le celle di alimentazione sono utilizzabili e sicure, dopo l'intero ... Ucraina, e-cigarette trasformate in power bank: ecco cosa sta succedendo nelle città del Paese Diversi volontari dell’esercito ucraino stanno costruendo power bank per le forze armate del proprio Paese utilizzando batterie delle sigarette elettroniche. Il fenomeno non è un ...