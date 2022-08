TS – è già caccia al Sassuolo. E Paredes aspetta Rabiot (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 09:23:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Dopo i botti tra giugno e luglio, nell’ordine Pogba, Di Maria e Bremer, Massimiliano Allegri, che oggi soffia le 55 candeline sulla torta di compleanno, aspetta altri regali. Uno arriverà stamattina e ci sarebbe da aggiungere anche un “finalmente”: perché l’attesa per Filip Kostic è durata più di quanto fosse immaginabile, ma ormai è finita. Il serbo, prelevato dall’Eintracht Francoforte per una cifra complessiva di 17 milioni bonus compresi, atterrerà a Caselle questa mattina sul presto e c’è da immaginare che, già in aeroporto, farà la conoscenza con i tifosi bianconeri rimasti in città anche ad agosto. Poi nel pomeriggio avrà modo di fare il pieno di autografi e selfie al J Medical per le visite di rito, prima della firma sul contratto triennale (da 3,5 milioni all’anno bonus compresi): sarà una ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 09:23:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Dopo i botti tra giugno e luglio, nell’ordine Pogba, Di Maria e Bremer, Massimiliano Allegri, che oggi soffia le 55 candeline sulla torta di compleanno,altri regali. Uno arriverà stamattina e ci sarebbe da aggiungere anche un “finalmente”: perché l’attesa per Filip Kostic è durata più di quanto fosse immaginabile, ma ormai è finita. Il serbo, prelevato dall’Eintracht Francoforte per una cifra complessiva di 17 milioni bonus compresi, atterrerà a Caselle questa mattina sul presto e c’è da immaginare che, già in aeroporto, farà la conoscenza con i tifosi bianconeri rimasti in città anche ad agosto. Poi nel pomeriggio avrà modo di fare il pieno di autografi e selfie al J Medical per le visite di rito, prima della firma sul contratto triennale (da 3,5 milioni all’anno bonus compresi): sarà una ...

Juve, Kostic va di fretta: è già caccia al Sassuolo. E Paredes aspetta Rabiot