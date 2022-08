Sindaco vieta ai bambini di giocare a palla in piazza, interviene Lino Banfi: “Se serve vado in Salento e li alleno io” (Di giovedì 11 agosto 2022) A Melendugno, in provincia di Lecce, si è deciso di vietare il gioco del calcio in piazza. I ragazzini hanno protestato con un singolare flash mob, e ora sulla questione interviene anche Lino Banfi. Lui che è il nonno d’Italia – grazie al ruolo di nonno Libero in Un medico in famiglia – ma anche il mitico allenatore Oronzo Canà, non ha dubbi: “Sto assolutamente dalla parte dei bambini che si sono ‘ribellati’. Se serve vado in Salento e li alleno io“. Intervistato dal Corriere della sera l’attore spiega: “I più piccoli devono poter essere liberi di giocare per strada, in sicurezza. Loro e delle altre persone Io da sempre sostengo e promuovo l’importanza del gioco, dell’allegria. Della spensieratezza. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) A Melendugno, in provincia di Lecce, si è deciso dire il gioco del calcio in. I ragazzini hanno protestato con un singolare flash mob, e ora sulla questioneanche. Lui che è il nonno d’Italia – grazie al ruolo di nonno Libero in Un medico in famiglia – ma anche il mitico allenatore Oronzo Canà, non ha dubbi: “Sto assolutamente dalla parte deiche si sono ‘ribellati’. Seine liio“. Intervistato dal Corriere della sera l’attore spiega: “I più piccoli devono poter essere liberi diper strada, in sicurezza. Loro e delle altre persone Io da sempre sostengo e promuovo l’importanza del gioco, dell’allegria. Della spensieratezza. ...

