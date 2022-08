Questa lettera non è stata diffusa dal Centro di medicina e contiene informazioni false (Di giovedì 11 agosto 2022) L’8 agosto 2022 è stato pubblicato un tweet in cui è presente la foto di una lettera scritta su carta intestata del Centro di medicina della clinica veneta di Montebelluna, una rete di strutture sanitarie private. Il testo è attribuito al dottor Pietro Gasparoni, specialista in endocrinologia e medicina interna. Il contenuto della lettera è un appello contro la vaccinazione anti-Covid, in particolare contro la quarta dose dei vaccini a mRna che, secondo quanto riportato, distruggerebbero il sistema immunitario e causerebbero una serie di patologie. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Centro di medicina di Castelfranco Montebelluna ecc ecc. Lo afferma il dott. Gasparoni…». Nel testo della ... Leggi su facta.news (Di giovedì 11 agosto 2022) L’8 agosto 2022 è stato pubblicato un tweet in cui è presente la foto di unascritta su carta intedeldidella clinica veneta di Montebelluna, una rete di strutture sanitarie private. Il testo è attribuito al dottor Pietro Gasparoni, specialista in endocrinologia einterna. Il contenuto dellaè un appello contro la vaccinazione anti-Covid, in particolare contro la quarta dose dei vaccini a mRna che, secondo quanto riportato, distruggerebbero il sistema immunitario e causerebbero una serie di patologie. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «didi Castelfranco Montebelluna ecc ecc. Lo afferma il dott. Gasparoni…». Nel testo della ...

petergomezblog : Lettera aperta di Conte: “La politica risponda: è giusto trattare con i boss di Cosa Nostra? Cosa diremo dopo quest… - Paolo49443685 : RT @rudy_matrix: ?? MEDICO DI TREVISO PUBBLICA LETTERA CONTRO LA QU@RT@ DOSE SU CARTA INTESTATA DI UNA CLINICA TREVIGIANA: LICENZIATO IN TRO… - 77mikemason : RT @rudy_matrix: ?? MEDICO DI TREVISO PUBBLICA LETTERA CONTRO LA QU@RT@ DOSE SU CARTA INTESTATA DI UNA CLINICA TREVIGIANA: LICENZIATO IN TRO… - Pixty3 : RT @rudy_matrix: ?? MEDICO DI TREVISO PUBBLICA LETTERA CONTRO LA QU@RT@ DOSE SU CARTA INTESTATA DI UNA CLINICA TREVIGIANA: LICENZIATO IN TRO… - Maria_Falsetta : RT @rudy_matrix: ?? MEDICO DI TREVISO PUBBLICA LETTERA CONTRO LA QU@RT@ DOSE SU CARTA INTESTATA DI UNA CLINICA TREVIGIANA: LICENZIATO IN TRO… -