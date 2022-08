Nuoto | pagelle Europei 2022 | Razzetti imperiale | salto di qualità per Matteazzi 4×200 sl senza rimpianti

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ledella prima giornata deglidi Roma ALBERTO9: Non era facile rompere il ghiaccio nella piscina di casa, nella giornata di apertura, con una finale nella specialità dove non erano andate troppo bene le cose ai Mondiali. Ha ritrovato la verve dei giorni migliori e nella seconda parte dei 400 misti ha fatto saltare in banco togliendo il titolo al dominatore delle ultime edizioni, tre ori e un argento dal 2014. Personale solo avvicinato ma va bene così. PIER ANDREA7.5: Una grande gara del veneto che è sempre lì, a lottare per traguardi di alto livello. Carattere, determinazione, capacità di soffrire e spirito di sacrificio. Un esempio di come si può costruire una grande carriera passo dopo passo. THOMAS CECCON 7: Apparentemente in scioltezza, in una gara non sua, si prende il posto in ...