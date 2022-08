Nuoto, Europei 2022: le staffette 4×200 sl azzurre in Finale. Gli uomini con il miglior tempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Missione compiuta per le staffette italiane 4×200 stile libero impegnate nelle batterie della prima giornata degli Europei 2022 di Nuoto a Roma. Nell’impianto del Foro Italico prima giornata di gare e obiettivo centrato, come detto, con gli azzurri che hanno staccato il biglietto con il miglior tempo. Filippo Megli (1:48.26), Matteo Ciampi (1:47.20), Gabriele Detti (1:46.57) e Lorenzo Galossi (1:47.00) hanno ottenuto il miglior riscontro di 7:09.03 a precedere la Francia (7:09.59) e la Germania (7:14.27). Da sottolineare l’ottavo e ultimo tempo di ingresso all’atto conclusivo della compagine migliore, con tutti gli effettivi a disposizione, ovvero la Gran Bretagna. Le assenze però di James Guy e Duncan Scott, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Missione compiuta per leitalianestile libero impegnate nelle batterie della prima giornata deglidia Roma. Nell’impianto del Foro Italico prima giornata di gare e obiettivo centrato, come detto, con gli azzurri che hanno staccato il biglietto con il. Filippo Megli (1:48.26), Matteo Ciampi (1:47.20), Gabriele Detti (1:46.57) e Lorenzo Galossi (1:47.00) hanno ottenuto ilriscontro di 7:09.03 a precedere la Francia (7:09.59) e la Germania (7:14.27). Da sottolineare l’ottavo e ultimodi ingresso all’atto conclusivo della compaginee, con tutti gli effettivi a disposizione, ovvero la Gran Bretagna. Le assenze però di James Guy e Duncan Scott, ...

