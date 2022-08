Letta: Parlamento dovrebbe vergognarsi di aver negato cittadinanza a tanti ragazzi (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 agosto 2022 "Questa legislatura purtroppo è stata vergognosa sui diritti. Parlamento si dovrebbe vergognare di non aver concesso cittadinanza a tanti", le parole di Enrico Letta nel corso del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 agosto 2022 "Questa legislatura purtroppo è stata vergognosa sui diritti.sivergognare di nonconcesso", le parole di Enriconel corso del ...

AlexBazzaro : Secondo Letta gli italiani dovrebbero votare una coalizione che non serve per governare e che quindi ha l’unico sc… - ItaliaViva : La prima proposta di Letta in campagna elettorale è quella di aumentare le tasse. Il più grande regalo alla destra.… - fattoquotidiano : #DiMaio la capriola dell’ex M5s per un posto in Parlamento - Affaritaliani : Letta: Parlamento dovrebbe vergognarsi di aver negato cittadinanza a tanti ragazzi - elvise1657 : RT @WomanWithPen: @GaetanoRizzo18 @PQuerela @PoliticaPerJedi le contraddizioni risalgono a ben prima di Letta Da quella campagna per il NO… -