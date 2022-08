George R.R. Martin non ha avuto nulla a che fare col finale di Game of Thrones, ma c'è il suo zampino in House of The Dragon (Di giovedì 11 agosto 2022) Che rapporto c'è tra George R.R. e l'imminente House of The Dragon? Una delle principali critiche mosse alle ultime stagioni di Game of Thrones è che, una volta che la serie è uscita dal raggio d'azione della rete di sicurezza dei libri originali, gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss non sono stati in grado di sostenere il mix di qualità della trama e di sovvertimento dei tropi fantasy che aveva reso la serie tv un fenomeno culturale. George R.R. Martin è stato diplomatico e non si è espresso negativamente sugli ultimi anni della serie. Ma ora ha rivelato che, a differenza delle prime quattro stagioni - in cui aveva scritto un episodio per ciascuna di esse e aveva contribuito alla stesura di altri copioni, così come alle decisioni sul casting e aveva visitato il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Che rapporto c'è traR.R. e l'imminenteof The? Una delle principali critiche mosse alle ultime stagioni diofè che, una volta che la serie è uscita dal raggio d'azione della rete di sicurezza dei libri originali, gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss non sono stati in grado di sostenere il mix di qualità della trama e di sovvertimento dei tropi fantasy che aveva reso la serie tv un fenomeno culturale.R.R.è stato diplomatico e non si è espresso negativamente sugli ultimi anni della serie. Ma ora ha rivelato che, a differenza delle prime quattro stagioni - in cui aveva scritto un episodio per ciascuna di esse e aveva contribuito alla stesura di altri copioni, così come alle decisioni sul casting e aveva visitato il ...

