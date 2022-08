Elezioni, Berlusconi: Elimineremo l’Iva su pane, pasta e latte (Di giovedì 11 agosto 2022) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, scrive su Twitter che “di fronte all’inflazione, che sta erodendo i redditi e i risparmi delle famiglie, vogliamo azzerare l’Iva sui prodotti di prima necessita’ come il pane, la pasta o il latte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Il presidente di Forza Italia, Silvio, scrive su Twitter che “di fronte all’inflazione, che sta erodendo i redditi e i risparmi delle famiglie, vogliamo azzeraresui prodotti di prima necessita’ come il, lao il”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

