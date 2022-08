Calciomercato Inter | Marotta alla ricerca di un difensore | i nomi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 agosto 2022), il dsal lavorodi unper rinforzare il reparto: ecco gli obiettivi nerazzurri Il giocatore preferito per completare il reparto arretrato è Akanji del Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini nel club tedesco. Il giocatore piace – ma non viene considerato un sostituto di Skriniar -, però il Borussia attualmente chiede ancora 15-20 milioni. Cifra impossibile per l’, ma la speranza è che a fine agosto i tedeschi abbassino le pretese. Come magari l’Olympique Marsiglia per il nazionale croato Caleta-Car, 25 anni, pure lui in scadenza nel 2023 e valutato 10 milioni. É un nome da tenere monitorato così come un altro giocatore in scadenza fra dodici mesi, il 20enne ...