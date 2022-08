Bonus fiere 2022, in arrivo la nuova misura: cos’è, a chi spetta e come presentare domanda (Di giovedì 11 agosto 2022) Bonus fiere 2022: la nuova misura è rivolta alle imprese. Le domande per richiedere il Bonus potranno essere inviate a partire dal prossimo 9 settembre. Bonus fiere 2022, in arrivo la nuova misura Al via il Bonus fiere per le imprese: l’iniziativa prevede un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022. Per ricevere il Bonus, le imprese potranno presentare domanda a partire dal prossimo 9 settembre. Le istruzioni per inoltrare domanda sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022): laè rivolta alle imprese. Le domande per richiedere ilpotranno essere inviate a partire dal prossimo 9 settembre., inlaAl via ilper le imprese: l’iniziativa prevede un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia dal 16 luglio al 31 dicembre. Per ricevere il, le imprese potrannoa partire dal prossimo 9 settembre. Le istruzioni per inoltraresono state ...

