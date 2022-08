Banda del buco: scavano un tunnel e un uomo resta sepolto vivo. Respira a fatica, si lotta per salvarlo (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, arrestati i tre complici, mentre il quarto è ancora sottoterra. Nelle loro mire, con ogni probabilità il caveau di una banca o un ufficio postale. I quattro avevano precedenti per furto. L’uomo intrappolato è in pericolo di vita Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, arti i tre complici, mentre il quarto è ancora sottoterra. Nelle loro mire, con ogni probabilità il caveau di una banca o un ufficio postale. I quattro avevano precedenti per furto. L’intrappolato è in pericolo di vita

repubblica : Banda del buco, scavano un tunnel, uomo resta sepolto vivo. Corsa contro il tempo per salvarlo [di Romina Marceca] - RaiNews : Brutta avventura per la banda del buco a Roma. Uno della banda resta bloccato dal crollo del tunnel che stava scava… - SkyTG24 : Banda del buco in azione a Roma, ladro resta incastrato in un tunnel - EffimeraAlkimia : RT @SkyTG24: Banda del buco in azione a Roma, ladro resta incastrato in un tunnel - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Brutta avventura per la banda del buco a Roma. Uno della banda resta bloccato dal crollo del tunnel che stava scavando #Roma #… -