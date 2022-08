Appuntamento con la Luna dello Storione | sarà anche una Superluna?

Leggi su viagginews

(Di giovedì 11 agosto 2022) Da non perdere l’con lapienauna Super? Ecco tutto quello che bisogna sapere. Nella notte di venerdì 12 agosto lapiena. Uno spettacolo da non perdere nel cielo notturno di agosto. Il plenilunio in tutto il suo splendore, tuttavia, disturberà lo spettacolo delle Perseidi, le stelle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com