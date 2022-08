Ultime Notizie – Ucraina, primo italiano indagato per arruolamento (Di mercoledì 10 agosto 2022) C’è il primo italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina. Si tratta di un 19enne genovese, simpatizzante di Casapound: si è arruolato nella Brigata internazionale Ucraina. Kevin Chiappalone, che sarebbe partito in primavera, si troverebbe ancora nel Donbass. L’indagine è della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova ed è stata condotta dalla Digos di Genova. Secondo quanto ricostruito, il 19enne, stabiliti contatti via web con i miliziani, sarebbe arrivato in Ucraina dalla Polonia dopo aver raggiunto Varsavia in aereo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) C’è ilper essere andato a combattere in. Si tratta di un 19enne genovese, simpatizzante di Casapound: si è arruolato nella Brigata internazionale. Kevin Chiappalone, che sarebbe partito in primavera, si troverebbe ancora nel Donbass. L’indagine è della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova ed è stata condotta dalla Digos di Genova. Secondo quanto ricostruito, il 19enne, stabiliti contatti via web con i miliziani, sarebbe arrivato indalla Polonia dopo aver raggiunto Varsavia in aereo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

