Trump non è vittima di una persecuzione politico-giudiziaria (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stato Donald Trump per primo a dichiarare pubblicamente che la sua villa di Palm Beach, in Florida, è stata perquisita dagli agenti dell'Fbi. Ha provato a vestire i panni del martire, dicendo che gli agenti hanno sequestrato alcuni documenti e avrebbero anche fatto dei controlli nella sua cassaforte. Si è dipinto come un uomo perseguitato dalla giustizia – un cliché già visto anche altrove – e ha voluto vendere questa situazione come un tentativo di minare una sua eventuale e legittima candidatura alle presidenziali del 2024. La ricostruzione della perquisizione avvenuta nella notte tra lunedì e martedì nell'enorme villa chiamata Mar-a-Lago – la principale residenza di Trump dalla fine del mandato presidenziale – si può leggere qui. È però importante notare che questa storia si inserisce in una lunga serie di questioni legali in cui è coinvolto ...

