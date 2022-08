SKY - Il Napoli si prepara a salutare Petagna e ad accogliere Simeone

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 agosto 2022) SKY -, peral Monza si aspetta di chiudere la trattativa con l'Hellas Verona per GiovanniRiporta Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato sulo suo sito che ilsie adGiovanni, ma ancora la trattativa con i gialloblù per il classe 1995 non si è sbloccata. La società azzurra sta aspettando a cedere l'attaccante classe 1996 al club biancorosso, perché prima vuole chiudere con il Verona per l'argentino. Nelle scorse ore, ilera vicino a chiudere l'operazione sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il Verona invece voleva l'obbligo di riscatto e non ha ancora ...