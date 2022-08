Ranking ATP | Jannik Sinner in corsa per tornare in top10 | la classifica è cortissima

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ultimo tennista italiano nel tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Montreal è, testa di serie numero 7, che attualmente è il numero 12 ATP, essendo stato scavalcato lunedì 8 dal polacco Hubert Hurkacz e dal britannico Cameron Norrie, mentre lo statunitense Taylor Fritz è rimasto alle spalle dell’azzurro per 35 punti. Il britannico ha un margine di 125 punti sull’azzurro ed il polacco ne ha 30, mentre Fritz si è portato a soli 10 da. Matteo Berrettini invece, dopo l’eliminazione all’esordio di ieri, ha incamerato solo 10 punti ed ora vede in pericolo il suo 14° posto in. Di seguito le proiezioni neldiin Canada.ATP 8 AGOSTO 1 Daniil Medvedev (Russia) 7875 2 Alexander Zverev (Germania) 6760 3 Rafael ...

... il 21 enne di Buenos Aires che lo scorso anno ha giocato le Intesa Sanpaolo Next GenFinals a Milano è cresciuto molto in questo 2022 ed è già salito al n.32 del. In buona sostanza ...... numero 60 dele promosso dalle qualificazioni, ha ceduto 6 - 3 7 - 5, in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco, al danese Holger Rune, numero 26. ALTRI RISULTATI 1TURNO Monfils (Fra, ...Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 11 del seeding, cede al 31enne spagnolo Pablo Carreno-Busta, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 18 minuti. Questo è un lancio d ...Mercoledì 10 agosto è il giorno dell’esordio nel Masters 1000 di Montreal 2022 per Jannik Sinner, che dopo il bye ricevuto come testa di serie numero 7 sfiderà al secondo turno Adrien Mannarino, franc ...