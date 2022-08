Prey, la protagonista Amber Mithunder: “L’adattabilità è la migliore qualità umana” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Intervista video ad Amber Mithunder, attrice di Prey, in cui è Naru, cacciatrice comanche che si trova faccia a faccia con un Predator. La faccia espressiva di Amber Mithunder è una delle cose che rimane più impresse di Prey, film di Dan Trachtenberg ambientato nelle pianure del '700 degli Stati Uniti e che, dopo mezz'ora di paesaggi bellissimi e scene di caccia, diventa improvvisamente il prequel di Predator. Su Disney+ dal 5 agosto, Prey è una pellicola sorprendente. Anche grazie alla sua protagonista: gli autori hanno fatto la scelta vincente di costruire una storia semplice, che usa la caccia come metafora. Dentro ci si può trovare una riflessione su molti temi attualissimi, dalla condizione delle donne allo sterminio dei Nativi Americani fino al … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Intervista video ad, attrice di, in cui è Naru, cacciatrice comanche che si trova faccia a faccia con un Predator. La faccia espressiva diè una delle cose che rimane più impresse di, film di Dan Trachtenberg ambientato nelle pianure del '700 degli Stati Uniti e che, dopo mezz'ora di paesaggi bellissimi e scene di caccia, diventa improvvisamente il prequel di Predator. Su Disney+ dal 5 agosto,è una pellicola sorprendente. Anche grazie alla sua: gli autori hanno fatto la scelta vincente di costruire una storia semplice, che usa la caccia come metafora. Dentro ci si può trovare una riflessione su molti temi attualissimi, dalla condizione delle donne allo sterminio dei Nativi Americani fino al …

