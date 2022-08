Pechino Express 2023, arriva una novità: ecco cosa succederà (Di mercoledì 10 agosto 2022) Pechino Express sta per tornare. ecco quali sono le indiscrezioni da conoscere per sapere quando andrà in onda Pechino Express 2023, quali saranno i prossimi concorrenti e in che Paese si svolgeranno le prossime puntate. A smuovere il fan, una foto sospetta su Twitter. Pechino Express è una tipologia di reality show che si chiama adventure game. È un format basato sul programma olandese Peking Express. Il gioco prevede la competizione di coppie di concorrenti. I personaggi invitati devono percorrere circa 7000 km in un viaggio diviso a tappe. Tutti possono servirsi di dotazioni minime di accessori: uno zaino e un euro al giorno. Ogni coppia deve superare una serie di prove. Tra i Paesi che i concorrenti hanno visitato nelle scorse ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 10 agosto 2022)sta per tornare.quali sono le indiscrezioni da conoscere per sapere quando andrà in onda, quali saranno i prossimi concorrenti e in che Paese si svolgeranno le prossime puntate. A smuovere il fan, una foto sospetta su Twitter.è una tipologia di reality show che si chiama adventure game. È un format basato sul programma olandese Peking. Il gioco prevede la competizione di coppie di concorrenti. I personaggi invitati devono percorrere circa 7000 km in un viaggio diviso a tappe. Tutti possono servirsi di dotazioni minime di accessori: uno zaino e un euro al giorno. Ogni coppia deve superare una serie di prove. Tra i Paesi che i concorrenti hanno visitato nelle scorse ...

ErmeneGildass : @xcinefilax Ah io non ho mai guardato Pechino Express, forse ho sentito qualcuno parlarne o aveva sganciato qualche altra perla, grazie! - shampo64 : @BarbascuraX 'Molti lo hanno conosciuto per la partecipazione a pechino express' Questo giornalista non ha fatto u… - CCuccaru : @lillina33495499 Simone Rugiati=Baru' Toscano Pechino-Express Cuochi e Fiamme Differenze con Baru': Simone e' pi… - Piera741Piera74 : Messa a guardare il live. Quindi Baru è colpa tua . Che poi non avendo visto Pechino Express non ti conoscevo. L an… - Martyfrongillo : @maqualdietajb antipaticissimo… mi ricordo al primo pechino express … si incazzava come pochi per nulla con la sua ragazza -