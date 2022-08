I giorni del viandante: Mastella resta solo, vira a destra o ricuce col centrosinistra? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe smentite – più o meno convincenti – arrivano. Ma i rumor proseguono. L’indiscrezione delle ultime ore riguarda un possibile, e nel caso clamoroso, riavvicinamento di Mastella al centrodestra. Il sindaco, da parte sua, parla di corteggiamenti scontati – “anche nella peggiore delle ipotesi, quella della sconfitta, faremmo comunque la differenza in diversi collegi campani, decretando vincitore e sconfitto” – ma ufficialmente insiste sulla “partita territoriale” da giocare contro gli interessi romani. Pescato il jolly ‘Europeisti’, d’altronde, l’ex Guardasigilli sa di potersi giocare la partita in ogni caso. Per vincerla, però, e ottenere quantomeno il seggio per l’uscente Sandra Lonardo, le sue carte potrebbero valere più oggi in sede di trattative che domani nelle urne. Si vis pacem, para bellum. Un’intesa last minute, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe smentite – più o meno convincenti – arrivano. Ma i rumor proseguono. L’indiscrezione delle ultime ore riguarda un possibile, e nel caso clamoroso, riavvicinamento dial centro. Il sindaco, da parte sua, parla di corteggiamenti scontati – “anche nella peggiore delle ipotesi, quella della sconfitta, faremmo comunque la differenza in diversi collegi campani, decretando vincitore e sconfitto” – ma ufficialmente insiste sulla “partita territoriale” da giocare contro gli interessi romani. Pescato il jolly ‘Europeisti’, d’altronde, l’ex Guardasigilli sa di potersi giocare la partita in ogni caso. Per vincerla, però, e ottenere quantomeno il seggio per l’uscente Sandra Lonardo, le sue carte potrebbero valere più oggi in sede di trattative che domani nelle urne. Si vis pacem, para bellum. Un’intesa last minute, ...

