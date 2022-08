Dragowski Spezia: ufficiale l’arrivo del portiere ex Viola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo qualche giorno di gestazione, Dragowski è ufficialmente il nuovo portiere dello Spezia: il comunicato del club ligure Alla fine è arrivata anche la sospirata ufficialità per l’arrivo di Dragowski allo Spezia laddove raccoglierà l’eredità di Provedel. ?? ????O?? ????O?SKI ?? pic.twitter.com/CGTcllpOjW— Spezia Calcio (@acSpezia) August 10, 2022 Il numero uno polacco lascia dunque la Fiorentina e firma un contratto triennale con la formazione ora allenata da Luca Gotti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo qualche giorno di gestazione,è ufficialmente il nuovodello: il comunicato del club ligure Alla fine è arrivata anche la sospirata ufficialità perdialloladdove raccoglierà l’eredità di Provedel. ?? ????O?? ????O?SKI ?? pic.twitter.com/CGTcllpOjW—Calcio (@ac) August 10, 2022 Il numero uno polacco lascia dunque la Fiorentina e firma un contratto triennale con la formazione ora allenata da Luca Gotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

