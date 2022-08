Atletica, Diamond League Montecarlo 2022 stasera in tv: orario, diretta tv e streaming con Tamberi (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere la tappa di Diamond League 2022 di Atletica a Montecarlo. L’appuntamento del Principato di Monaco, denominato “Herculis Meeting International d’Athletisime”, sarà l’ultimo del circuito prima degli Europei di Monaco di Baviera, e per questo assume un’importanza ancora maggiore. A guidare la spedizione azzurra sarà Gianmarco Tamberi, alle prese con il recupero dopo il Covid, ma occhi puntati anche su Mattia Furlani, pronto a sfidare il gotha mondiale del salto in lungo, e poi Gaia Sabbatini, Ayomide Folorunso e Roberta Bruni. L’appuntamento con il via alle competizioni sarà alle ore 20:00 di mercoledì 10 agosto, con la diretta tv affidata in chiaro su Rai 3, oppure su satellite su Sky Sport Arena, oltre che in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere la tappa didi. L’appuntamento del Principato di Monaco, denominato “Herculis Meeting International d’Athletisime”, sarà l’ultimo del circuito prima degli Europei di Monaco di Baviera, e per questo assume un’importanza ancora maggiore. A guidare la spedizione azzurra sarà Gianmarco, alle prese con il recupero dopo il Covid, ma occhi puntati anche su Mattia Furlani, pronto a sfidare il gotha mondiale del salto in lungo, e poi Gaia Sabbatini, Ayomide Folorunso e Roberta Bruni. L’appuntamento con il via alle competizioni sarà alle ore 20:00 di mercoledì 10 agosto, con latv affidata in chiaro su Rai 3, oppure su satellite su Sky Sport Arena, oltre che in ...

