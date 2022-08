Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati, il matrimonio in gran segreto a Londra (Di martedì 9 agosto 2022) Ad annunciare l’avvenuto matrimonio è stato il giornale bRitannico The Sun, che avrebbe notato un dettaglio nella mano dei due novelli sposi. Come sono andate le cose. Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati: la rivelazione Nemmeno una parola è sfuggita ai due vip, che non hanno per adesso rilasciato alcuna dichiarazione sulle loro nozze. Eppure, a fonti certe dei giornalisti di The Sun non è sfuggito che Rita Ora porta al dito un anello a fascia dorata che prima non c’era. In effetti, la cantante e attrice avrebbe sposato il regista Taika Waititi a Londra, qualche settimana fa in gran segreto. La cerimonia si sarebbe svolta in presenza di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 agosto 2022) Ad annunciare l’avvenutoè stato il giornale bnnico The Sun, che avrebbe notato un dettaglio nella mano dei due novelli sposi. Comeandate le cose.Ora esi: la rivelazione Nemmeno una parola è sfuggita ai due vip, che non hanno per adesso rilasciato alcuna dichiarazione sulle loro nozze. Eppure, a fonti certe dei giornalisti di The Sun non è sfuggito cheOra porta al dito un anello a fascia dorata che prima non c’era. In effetti, la cantante e attrice avrebbe sposato il regista, qualche settimana fa in. La cerimonia si sarebbe svolta in presenza di ...

oneokairock : RT @minomeu: vendo ingresso rock in rio dia 11 domingo dua lipa megan thee stallion rita ora ludmilla - minomeu : vendo ingresso rock in rio dia 11 domingo dua lipa megan thee stallion rita ora ludmilla - eroesia_ : Raga ma secondo me non so sono sposati (almeno non per ora). Quell’anello che per ora si vede all’anulare di Taika… - mtvitalia : Rita Ora e Taika Waititi sarebbero diventati moglie e marito in una cerimonia intima (ma ne avrebbero un'altra in p… - Rita_Cavallaro : RT @lidentita: La mission impossible di #CarloCalenda ?? Dopo essersi dileguato il fuggitivo #Calenda è già in #Azione per la campagna elett… -