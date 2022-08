Recuperato il caccia Usa finito in mare. È il terzo caso in un anno (Di martedì 9 agosto 2022) La Marina degli Stati Uniti ha annunciato di aver Recuperato con successo il suo caccia imbarcato F/A-18E Super Hornet, sbalzato in mare dal ponte della portaerei USS Harry S Truman davanti alle coste della Calabria a inizio luglio. Le attività di recupero, che hanno coinvolto anche droni subacquei, sono state condotte il più velocemente possibile per il timore che l’aereo potesse finire nelle mani sbagliate, nello specifico russe. Nel Mediterraneo, infatti, il numero di unità della Marina militare di Mosca è aumentato nell’ultimo anno, e due unità russe, una petroliera e una unità per le ricerche idrografiche, si sono effettivamente avvicinate al lungo dell’incidente, tenute alla larga dalla scorta del Truman. L’aereo Recuperato verrà ora trasportato in una struttura militare della ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) La Marina degli Stati Uniti ha annunciato di avercon successo il suoimbarcato F/A-18E Super Hornet, sbalzato indal ponte della portaerei USS Harry S Truman davanti alle coste della Calabria a inizio luglio. Le attività di recupero, che hcoinvolto anche droni subacquei, sono state condotte il più velocemente possibile per il timore che l’aereo potesse finire nelle mani sbagliate, nello specifico russe. Nel Mediterraneo, infatti, il numero di unità della Marina militare di Mosca è aumentato nell’ultimo, e due unità russe, una petroliera e una unità per le ricerche idrografiche, si sono effettivamente avvicinate al lungo dell’incidente, tenute alla larga dalla scorta del Truman. L’aereoverrà ora trasportato in una struttura militare della ...

