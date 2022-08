Raspadori al Napoli, il Sassuolo non molla sui bonus (Di martedì 9 agosto 2022) Calciomercato Napoli, ultime novità sulla cessione di Giacomo Raspadori, il Sassuolo vuole bonus sulla futura rivendita. Secondo le notizie di oggi di Gazzetta dello Sport c’è ancora da limare sui dettagli per passaggio dell’attaccante in maglia azzurra. Spalletti attende la chiusura della trattativa, ma oggi è mercoledì 9 agosto ed il Napoli scende in campo lunedì 15 agosto e sembra sempre più complicato che si riesca a trovare una soluzione per farlo giocare col Verona. Intanto ieri l’attaccante ha giocato titolare con il Sassuolo, fornendo anche involontariamente un assist al Modena in occasione del primo gol, cosa che ha fatto scatenare gli insulti contro Raspadori da parte dei tifosi sui social. Insulti che sono stati recapitati anche a Berardi, che ha cercato di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) Calciomercato, ultime novità sulla cessione di Giacomo, ilvuolesulla futura rivendita. Secondo le notizie di oggi di Gazzetta dello Sport c’è ancora da limare sui dettagli per passaggio dell’attaccante in maglia azzurra. Spalletti attende la chiusura della trattativa, ma oggi è mercoledì 9 agosto ed ilscende in campo lunedì 15 agosto e sembra sempre più complicato che si riesca a trovare una soluzione per farlo giocare col Verona. Intanto ieri l’attaccante ha giocato titolare con il, fornendo anche involontariamente un assist al Modena in occasione del primo gol, cosa che ha fatto scatenare gli insulti controda parte dei tifosi sui social. Insulti che sono stati recapitati anche a Berardi, che ha cercato di ...

AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia ?? - DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - DiMarzio : . @sscnapoli, #Raspadori è sempre più vicino - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: #Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato #Sime… - LinoXgo : Secondo me il #Sassuolo e #Carnevali stanno aspettando una tra Inter e Juve per #Raspadori #Napoli #ForzaNapoliSempre -