Ozonoterapia | una cura efficace contro l’ernia del disco e le protrusioni discali

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 agosto 2022) Da sempre collegato ad aspetti negativi come quelli che riguardano l’inquinamento atmosferico, l’ozono per sua e nostra fortuna oggi viene chiamato in causa anche in relazione ad alcuni efficaci trattamenti predisposti perre patologie collegate alla colonna vertebrale comedele le. Approfondiamo l’argomento con il dottor Daniele Martini, fisiatra di Humanitas Medical Care Bergamo e Humanitas Gavazzeni.Quali sono le proprietà dell’ozono dal punto di vista medico etivo? “L’, o più correttamente l’ossigeno-, ha proprietà che la rendono moltosu alcune parti del nostro organismo sofferente per conflittoradicolare. Svolge attività ...