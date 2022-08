Morandi, il concerto con Jovanotti lo mette nei guai: la furia dei fan (Di martedì 9 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pesante critica dei fan nei confronti di Gianni Morandi dopo che il cantante ha partecipato al concerto di Jovanotti. In molti si sono scagliati contro di lui sui social: ecco che cosa è successo. L’artista bolognese di certo non si aspettava una reazione del genere dei fan dopo la sua partecipazione ad una delle tappe Leggi su youmovies (Di martedì 9 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pesante critica dei fan nei confronti di Giannidopo che il cantante ha partecipato aldi. In molti si sono scagliati contro di lui sui social: ecco che cosa è successo. L’artista bolognese di certo non si aspettava una reazione del genere dei fan dopo la sua partecipazione ad una delle tappe

rep_genova : Ponte Morandi, concerto, marcia e commemorazione [aggiornamento delle 13:29] - RadioDueLaghi : Il Jova Beach Party non è il solito concerto, ma una festa davvero esagerata, ecco il nostro racconto della seconda… - MirtaAzienda : ??Non solo un concerto?? ma una grande festa ?? in piazza con tanto ballo grazie anche alla presenza di Gianni Moran… - RobyyGiudici : Gianni Morandi arriva a Riccione: 'Sono felice. Qui cantai le prime volte a 13 anni' - c_mooupsj : non io che sogno che dovevo trovare un biglietto per il concerto di Gianni Morandi, era anche il suo compleanno qui… -